AMALFI. L’ITALIA MERIDIONALE NEL MEDIOEVO. CONVEGNO INTERNAZIONALE

Il 9-10-11 dicembre 2021 il Centro di Cultura e Storia Amalfitana, con il patrocinio ed in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Campania, il Comune di Amalfi, l’Institut für Mittelalterforschung – Unità di ricerca di Storia Medievale dell’Österreichische Akademie der Wissenchaften (Accademia Austriaca delle Scienze) e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, promuoverà il Convegno Internazionale di Studi sul tema “L’Italia Meridionale nel Medioevo. Un centro politico, culturale ed economico (secoli V-XIII) – Southern Italy in the Middle Ages. A political, cultural and economic centre (5th-13th centuries)”.

La manifestazione convegnistica, che doveva tenersi nel 2020 ma causa Covid rinviata poi a dicembre 2021, è stata strutturata con una call for papers indirizzata a dottorandi e neodottori di ricerca che stanno effettuando o abbiano effettuato una ricerca sull’Italia Meridionale nel Medioevo nelle seguenti discipline: storia, archeologia e storia dell’arte.

Il Convegno è articolato in 9 sessioni e strutturato in 3 giorni come da programma che si allega. Ogni sessione sarà presentata da un chair, specialista nella disciplina, che sarà responsabile anche della chiusura della sessione dove sarà prevista un’ampia discussione.

L’obiettivo è quello di “censire” i dottorandi e i neodottori di ricerca, italiani ed esteri, che si occupano di tematiche inerenti al Medioevo dell’Italia Meridionale e dar vita ad una manifestazione ciclica che dovrà tenersi ogni due anni. Le relazioni raccolte verranno stampate in una nuova collana editoriale a cura del Centro.

Foto 2 di 2



Si riportano di seguito i titoli delle 9 sessioni in programma:

9 dicembre 2021

Sessione I – L’Italia meridionale bizantina: amministrazioni e poteri locali (VI–XI sec.)

Sessione II – Etnicità e cultura materiale tra tarda antichità e altomedioevo

Sessione III – Combattere e negoziare nell’Italia meridionale di età longobarda

Sessione IV – Percezione e realtà della presenza musulmana nell’Italia meridionale