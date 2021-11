Amalfi, l’attore Alessandro Preziosi affascinato dalle bontà della storica Pasticceria Pansa

Amalfi. L’attore Alessandro Preziosi, in visita alla città, si è lasciato conquistare dalla bellezza della Pasticceria Pansa e dalla bontà dei suoi prodotti. Un locale storico che dal 1830 delizia il palato degli amalfitani con una varietà di dolci che vanno dalle tipiche delizie al limone alla Santa Rosa con ricotta e crema. Il tutto impreziosito dalla magia di un locale senza tempo in cui si respira la storia.

E sono proprio queste le caratteristiche che sicuramente hanno conquistato Alessandro Preziosi entrato nel cuore del grande pubblico per la sua bravura e per la sua bellezza. Chi non ricorda ad esempio la sua interpretazione in “ELisa di Rivombrosa”, trasmessa tra dicembre 2003 e febbraio 2004 e che segnò l’apice del suo successo? Ma tante sono le fiction ed i film che hanno visto protagonista Preziosi e che hanno sempre riscosso grande consenso da parte del pubblico.

E la sua visita ad Amalfi è un po’ un ritorno alle sue origini campane, in quanto il padre era di Avellino mentre la madre è di Napoli.