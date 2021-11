Amalfi: installato il termoscanner all’ufficio del Giudice di Pace

Oggi è stato installato il termoscanner presso l’ufficio del Giudice di Pace di Amalfi. La cassa forense ha finanziato l’acquisto di tale dispositivo fondamentale in termini di sicurezza sanitaria. Presenti anche i rappresentanti della cassa Lucilla Annunziata e Allegro.

Chiamato in molti modi diversi, come termometro a pistola, termometro a distanza e termometro a infrarossi, il termoscanner viene utilizzato negli aeroporti, nelle stazioni, sui mezzi pubblici e all’ingresso delle attività commerciali, ma da oggi anche presso gli uffici del Giudice di Pace. Il termoscanner serve a misurare istantaneamente la temperatura corporea e individuare, in questo modo, le persone potenzialmente contagiate dal coronavirus.