Amalfi, il servizio gratuito WhatsAmalfiApp compie due anni

WhatsAmalfiApp è il servizio gratuito di comunicazione verso i cittadini attivato dal Comune di Amalfi, il cui scopo è trasmettere attraverso Whatsapp, verso smartphone e tablet degli amalfitani che aderiranno ad esso comunicazioni d’emergenza ed informazioni di pubblica utilità.

I messaggi che mi arrivano

I contenuti che saranno inviati ai cittadini riguarderanno.

– Emergenze. Per l’inoltro di allerta meteo, comunicazioni della Protezione Civile Nazionale, Regionale o Comunale, allerta incendi, comunicazioni da parte dei servizi di emergenza di eventi di natura non prevedibile che espongono la popolazione a rischi di vario genere.

– Comunicazioni di pubblica utilità. Per trasmissione informazione su scadenze di interesse generalizzato (Tributi comunali ecc); attivazione bandi di interesse generalizzato per la popolazione come servizio mensa, trasporto scolastico, agevolazioni; viabilità. Per inoltro di eventuali informazioni ricevute da società od enti terzi in caso di sospensione dell’erogazione idrica o di altri servizi di utilità primaria.

– Per trasmissione informazione sugli eventi culturali, mostre, iniziative di vario genere, promossi dal Comune di Amalfi.

Come mi iscrivo (o mi cancello)

Per accedere al servizio occorre

1. registrare sulla rubrica dello smartphone o tablet dove è installato Whatsapp il numero 87.36.200, registrandolo col nome WhatsAmalfiApp. Oppure clicca ora sul numero 089.87.36.200 e invia in automatico la tua richiesta di adesione tramite l’app o accedendo a WhatsApp web.

2. Aprire whatsapp ed inviare al numero un messaggio con scritto “ Info ON”.

Entro due giorni lavorativi si riceverà un messaggio di benvenuto al servizio.

Attenzione! Conservare memorizzato in rubrica il numero di WhatsAmalfiApp. Se lo si cancella dalla rubrica o non lo si memorizza, i messaggi broadcast non arriveranno.

In qualsiasi momento è possibile cancellare l’iscrizione inviando via whatsapp un messaggio con scritto “Info OFF”, entro due giorni lavorativi il servizio sarà disattivato.

Dando l’assenso all’attivazione del servizio WhatsAmalfiApp al numero 089.87.36.200, l’utente accetta di entrare nella lista dei contatti WhatsApp del Comune di Amalfi e autorizza il Comune a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. Con l’invio del messaggio di iscrizione l’utente dichiara di aver letto e accettato la policy per l’utilizzo del servizio. (Clicca qui per scaricare il regolamento contenente la policy)

Attenzione!

NON si tratta di una chat di gruppo su Whatsapp, ma di una trasmissione di messaggi in broadcast, che partono dal Comune e si diramano come una rete di messaggi personali verso i singoli utenti. Ogni utente sarà anonimo e riceverà messaggi contenenti testo, foto o brevi video informativi in maniera privata e non potrà sapere nulla degli altri iscritti al servizio, né vederli in alcun modo sul proprio device. I messaggi su pubblica utilità ed eventi saranno inviati negli orari di apertura degli uffici comunali, fatta esclusione per eventuali segnalazioni di sospensione di servizi quali erogazione idrica o fornitura elettrica. In quel caso il Comune girerà ai cittadini la comunicazione quando la riceverà dalle società esterne che erogano i servizi. I messaggi sulle emergenze saranno inviati in caso di necessità, senza orari preordinati.

Il servizio e il numero ad esso collegato non rispondono alle chiamate o ai messaggi dei cittadini, che per entrare in contatto col Comune sono invitati ad utilizzare i recapiti telefonici e le mail presenti sul portale istituzionale del Comune.

Leggere il Regolamento del servizio, contenente il disclaimer, la privacy policy e tutti i dettagli sulle finalità e le modalità operative.