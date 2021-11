Amalfi: il Consiglio di Stato respinge il ricorso, confermata la vittoria di Daniele Milano – Anteprima.

In seguito alle elezioni amministrative che si sono tenute ad Amalfi nel settembre 2020, la vittoria e riconferma del sindaco Daniele Milano non è andata giù ai membri dell’opposizione, che aveva schierato come candidato sindaco Alfonso Del Pizzo per la lista “Amalfi Rinasce”.

Lo scorso 26 maggio 2021, dal riconteggio delle schede elettorali – che si protraeva da 5 interminabili giorni – non era emersa alcuna anomalia in merito ai punteggi di Milano e Del Pizzo, rispettivamente con 1708 e 1706 voti.

Insomma, dopo un primo ricorso al Tar, la patata bollente era giunta nelle mani del Consiglio di Stato, che avrebbe potuto stabilire il ritorno al voto nella sezione uno.

Il Consiglio di Stato si è espresso: il ricorso per l’annullamento o parziale revisione dell’esito elettorale di Amalfi dello scorso anno è stato respinto. Pertanto, la vittoria del primo cittadino, Daniele Milano, è stata confermata.

Qui la sentenza.