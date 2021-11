Amalfi, grande lavoro di prevenzione per il Covid: ben 160 tamponi di controllo sotto la pioggia. Questo sabato mattina, in data 6 novembre 2021, ad Amalfi sono stati effettuati dei tamponi di controllo, per monitorare la situazione Covid sul territorio del paese capofila della Costiera Amalfitana. Nel corso di due ore, nonostante la pioggia incessante, dal personale dell’USCA, con l’aiuto dei volontari della Millenium di Amalfi, sono stati effettuati ben 160 tamponi per i contatti relativi ai positivi riscontrati in ambito scolastico.

“Nonostante i numeri possano spaventare, la situazione Covid è sotto controllo”, ci rassicurano da Amalfi. Per le informazioni ufficiali sulle scuole che sono in quarantena il sito della scuola , l’ Istituto Comprensivo Gerardo Sasso, ci sono stati casi di coronavirus Covid – 19 anche nelle classi a Furore e Conca dei Marini, ma rimaniamo in un ambito di asintomatici .

L’operazione sicurezza grazie ai medici , l’ASL Salerno, il supporto dell’amministrazione Milano e i volontari dell’associazione Millenium ha permesso nonostate le avversità atmosferiche di portare a buon fine questa giornata nel migliore dei modi possibile.