Amalfi, contratto a tempo indeterminato al comune: ecco il bando

d) Essere in possesso del diploma di maturità rilasciato da istituti secondari di secondo grado riconosciuti dall’ordinamento scolastico dello stato italiano. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero saranno ammessi al concorso con riserva in attesa del riconoscimento di equivalenza del titolo di studio posseduto con quello richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs n. 165/2001; la richiesta di equivalenza deve essere rivolta al Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. Servizio Reclutamento, Corso Vittorio Emanuele II n. 116, 00186 ROMA entro la data di scadenza del bando e il candidato dovrà indicare nella domanda di partecipazione di aver avviato l’iter procedurale. Il Decreto di riconoscimento del titolo deve essere posseduto e prodotto entro la data di approvazione della graduatoria finale di merito;

e) conoscenza di una lingua a scelta tra l’inglese ed il francese ( da indicare nella domanda) nonché il saper usare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse;

f) godimento dei diritti civili e politici;

g) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

h) non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. nr. 3 del 10.1.1957, per aver conseguito l’impiego con documento falso o nullo e coloro che siano stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure tali che escludano dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici ;

i) non essere stati licenziati ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare ;

l) non aver subito condanne penali, non aver procedimenti penali in corso, non essere stati interdetti e non essere stati sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e, in ogni caso, di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

m) non essere stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale;

n) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 L. 23/8/2004 n. 226.

3. L’Amministrazione Comunale, in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti, fermi restando i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego, si riserva comunque di valutare la situazione del candidato, sia ai fini dell’ammissione al concorso che ai fini dell’assunzione, tenuto conto del titolo del reato con riferimento al profilo professionale da ricoprire.

4.Si richiede altresì di fornire indirizzi di posta elettronica certificata ( qualora in possesso) e recapiti telefonici anche cellulari dei candidati per eventuali comunicazioni urgenti relative al presente avviso.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione a pena di esclusione.

Bando

Modello domanda