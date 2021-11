Alunno positivo a Piano di Sorrento, lezioni regolari

Il sindaco di Piano di Sorrento, Salvatore Cappiello, rende noto che, “avendo appreso nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 24 novembre, di un caso di positività al Covid-19 di un alunno di una classe prima della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “piano di Sorrento” – sede Amalfi, sono state attivate le necessarie procedure di “sorveglianza con testing” (Nota tecnica ministero dell’Istruzione e ministero della Salute del 6 novembre 2021).

Stamane, di concerto con il dirigente scolastico e l’Asl e con la collaborazione di Federalberghi, gli alunni e i docenti della classe sono stati sottoposti a tampone antigenico “a tempo zero (T0)” e tutti i test sono risultati negativi. Le attività didattiche sono pertanto proseguite normalmente.

Si coglie l’occasione per ringraziare l’Asl e il dirigente scolastico Raffaele Russo per la tempestiva attivazione di tutti i protocolli di tracciamento e di contenimento del contagio ed in particolare Federalberghi per la sempre preziosa collaborazione e disponibilità”.