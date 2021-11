Altri contagi per il Covid a Salerno, anche una bimba di sei anni Nuovi contagi a Salerno città: 7 i casi registrati oggi su 204 tamponi effettuati. A risultare positive, tutte donne: 3 i tamponi pervenuti dal Ruggi e 4 dai laboratori privati.

Ad aver contratto il Covid, pure una bimba di 6 anni. Si raccomanda prudenza nell’adottare le precauzioni anti-contagio, quali l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e anche in quelli aperti, in presenza di altre persone, distanziamento sociale di almeno 1 metro e igienizzazione attenta delle mani.