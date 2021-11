Allerta Meteo, la festa della Family Run della Sorrento-Positano rinviata al 4 dicembre

Appuntamento rimandato. L’allerta meteo e le misure di sicurezza hanno fatto decidere per la cautela. Ma la Family Run legata alla Sorrento-Positano, la Panoramica di 27 km e l’Ultramaratona di 54 km in programma il 5 dicembre che toccherà la perla della costiera amalfitana, è soltanto rimandato. Originariamente in programma sabato 27 novembre, la Family si svolgerà sabato 4 novembre alle ore 11. “Ci dispiace per questa inconvenienza ma dovremo pazientare soltanto una settimana” il pensiero dell’amministrazione comunale. “Positano – sottolinea Stefano Attanasio – assessore allo sport del comune – accoglie a braccia aperta qualsiasi attività sportiva sul territorio. Oltre alle bellezze paesaggistiche ed alle iniziative culturali siamo in prima linea anche nello sport cercando di dare visibilità a tutte le nostre realtà. E’ poi un primo passo verso la destagionalizzazione del turismo, Una gara come la Sorrento Positano il 5 dicembre significa portare qui runner e famiglie per creare un indotto sulle economie della costiera che hanno patito molto in questi anni”.

“La mission di Napoli Running è organizzare eventi che possano coinvolgere tutta la cittadinanza. Avevamo pensato al 27 novembre come occasione per correre con i bambini e le famiglie di Positano la Family Run&Friends. Il meteo ci si è messo di traverso. Pazienza. Il 4 dicembre sarà tutto ancora più bello” il pensiero di Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running

La family run di sabato 4 dicembre partirà dalla Chiesa nuova per un tratto di circa 2 km che attraverserà in discesa tutto il paese. Si concluderà alla piazza dei racconti nei pressi della piazza dei mulini. Coinvolte nell’organizzazione l’I.C.S. Lucantonio Porzio di Positano e Praiano, per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Inoltre l’associazione asd Positano run & trail. Partenza alle ore 11. Per tutti una t-shirt in omaggio e le medaglie di partecipazione.