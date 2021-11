Alla scoperta del Padre sul modello di Giuseppe …… Ultimo appuntamento a San Giuseppe

Siamo giunti al 6° appuntamento del percorso “ Alla scoperta del padre… sul modello di Giuseppe”.

Ci accompagneranno in questa tappa la riflessione del nostro vescovo Mons. Francesco Alfano a partire da alcuni Padri della Chiesa per cui, essenzialmente, la menzione di Giuseppe nei loro scritti è sempre posta in relazione con Gesù e Maria, nell’ottica del mistero della salvezza; quindi lo sviluppo del culto giuseppino, e alcuni spunti di riflessione sui documenti del Magistero dedicati alla figura di Giuseppe, in particolare dei papi più recenti.

Don Salvatore Iaccarino attraverso la visione di alcuni famosi dipinti degli autori ciò che essi attraverso l’ispirazione, l’immaginazione e la tecnica hanno voluto rappresentare della di Giuseppe cercando così di colmare i suoi silenzi e quelli dei Vangeli su di lui, così come di sondare il mistero della sua esperienza accanto a Gesù e a Maria.

Infine Nello Prudente, quale priore della Confraternita, ci racconterà la storia del culto dei giuseppini nella nostra parrocchia.