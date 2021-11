Alla Borsa Turismo Archeologico di Paestum 2021 si parla di Paola Zancani Montuoro

Presso lo stand del PARCO ARCHEOLOGICO DI SIBARI, incontriamo con gran piacere il soprintendente direttore Filippo Demma, noto a noi sorrentini per essere stato per tre anni responsabile della nostra zona. Qui parliamo dello stato del Parco di Sibari e immancabilmente della nostra grande archeologa Paola Zancani. Il Direttore ci invita a vistare i due musei che dopo un momento di sconforto negli scorsi anni, dovuti all’allagamento inondazione da parte del fiume che scorre accanto, sono ora fruibili al cento per cento.