Alberghi e ristoranti stellati offrono lavoro, Borgo Sant’Andrea e la Caravella ad Amalfi in cerca di personale per il 2022 . Per l’albergo aperto per fortuna da quest’anno a Vettica, verso Praiano e Positano, si cercano persone in sala e in cucina di alto livello .

Idem il ristorante La Caravella , il primo stellato della Campania. Anche a Ravello, Positano e Praiano e tutta la Costiera amalfitana si cerca personale, un ottimo segno per il 2022

Basta andare sui profili social e sui siti degli interessati e chiedere, con opportuno e qualificato curriculum, a seconda dei ruoli

Su Positanonews il mercatino con cerco offro lavoro con tutte le opportunità e chiunque può mettere la sua richiesta gratuitamente