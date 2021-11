Al “Tasso” di Sorrento applausi per “Fantasmagoria” di Sabrina Di Monda

Sorrento (NA) Sabrina Di Monda, cantante e showgirl ha presentato ieri sera al Teatro Tasso di Sorrento lo spettacolo “Fantasmagoria” un progetto di musica e solidarietà, l’intero ricavato dei biglietti venduti, infatti, sarà devoluto, come ogni anno, alle bambine dell’orfanotrofio “Casa della carità”, in Benin. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Sorrento, con il sostegno del Consolato del Benin a Napoli. Il rapporto, che possiamo definire d’amore viscerale, che lega la vocalist partenopea al Benin, sul golfo di Guinea, nell’Africa occidentale, è nato dieci anni fa grazie al desiderio dei suoi genitori, Luigi Antonio Di Monda e Annarita Ruocco, che volevano costruire un posto accogliente per le bambine in stato di necessità del Paese africano e così è stato. Nel 2011 è stata posta la prima pietra della “Casa della carità” in presenza del Vescovo di Cotonuo e oggi l’orfanotrofio è un esempio efficiente della solidarietà italiana nei confronti di un Paese africano. A Cotonuo le bambine abbandonate, violentate e in povertà trovano rifugio e accoglienza presso l’edificio dell’istituzione caritatevole promossa e sostenuta dalla famiglia Di Monda, presenti ieri sera in platea anche i fratelli Raffaele e Pierluigi, che da dieci anni offre un concreto aiuto grazie anche alla presenza preziosa di padre Stefano Maria Manelli, fondatore dell’Ordine Francescano dell’Immacolata. Ieri sera Sabrina Di Monda, da perfetta padrona del palcoscenico, ha incantato il pubblico sorrentino cantando per più di tre ore con il supporto di un effervescente Ciro Limatola, speaker di Radio Kiss Kiss Napoli, che le ha fatto da spalla comica durante la presentazione di un medley e l’altro di ottima musica. La cantante napoletana di nascita e sorrentina d’adozione ha rivelato una grande padronanza vocale e interpretativa di un repertorio musicale che ha declinato vari generi, dalle canzoni d’autore di Luigi Tenco a quella d’intrattenimento brasiliana e nordamericana, fino alla classica napoletana e al miglior pop italiano, offrendo al pubblico più di una sorpresa, come il suo nuovo singolo “Scugnizza Africana”, testo che porta la firma della stessa Sabrina, musica del Maestro Ciro Manna. Da segnalare la professionalità di un’orchestra di ottimi elementi, fiati, chitarre e percussioni, e le coreografie accattivanti di quattro ballerini. Special guest della serata Giorgia Di Monda che ha duettato con la madre presentando, tra l’altro, l’inedito “Noi” e, dulcis in fundo, un grande interprete della canzone jazz italiana Walter Ricci, che con Sabrina Di Monda ha reso omaggio a Michael Bublé. Sabrina Di Monda, laureata in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, ha studiato canto fin dalla giovane età in diverse accademie tra Napoli, Roma e Milano. La sua intensa attività concertistica l’ha portata a suonare nei night club, in feste di piazza, nei Villaggi Valtur ed in ogni parte del mondo cantando anche in russo e arabo. Dal 2001, anno di nascita di sua figlia Giorgia, si stabilisce a Sorrento dove lavora nella Nautica con il Gruppo Ferretti fino al 2010. Con la morte del padre avvenuta nel 2009, dopo un periodo di riflessione, lascia il lavoro al Cantiere Navale ed inizia a creare i suoi spettacoli. Da quel momento di attenta analisi interiore nasce “Fantasmagoria” uno spettacolo musicale e teatrale, che sulla falsa riga di quelli inventati nella Francia del tardo XVIII secolo da Émile Cohl, è basato sulla rapida successione di immagini, suoni, scenografie e cambi di costumi. Ma Fantasmagoria è anche w soprattutto la storia di dieci anni di solidarietà ininterrotta che non si è arrestata nemmono di fronte alla pandemia. “Le bambine mi aspettano” ha ricordato dal palco Sabrina Di Monda all’assessore al turismo Alfonso Iaccarino, “e anche quest’anno andrò a trovarle. Ringrazio gli amici e tutti gli appassionati, che sono qui stasera che hanno contribuito con la loro presenza a questo gesto di solidarietà che dura da dieci anni”.

di Luigi De Rosa

Walter Ricci duetta con Sabrina di Monda, Teatro Tasso Sorrento (Fantasmagoria X)