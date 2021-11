Al Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi di Ravello troppi autisti per una sola ambulanza

Continua la telenovela dell’ambulanza di tipo A data in appalto al P.O. Costa d’Amalfi di Ravello. A disposizione ci sono sette autisti, in realtà troppi per un solo mezzo di soccorso. Ma troppo pochi per poter tornare a gestire due ambulanze. Sarebbe quindi necessaria la presenza di almeno altri due autisti in modo da poter gestire al meglio i turni su due mezzi di soccorso, con un notevole miglioramento anche sulla tempistica degli interventi. A questo problema si aggiunge quello dello scarso controllo delle ambulanze. Una situazione che purtroppo si ripercuote negativamente sul diritto alla salute dei cittadini, un problema che si accentua maggiormente nel periodo estivo quando la popolazione si incrementa per la presenza dei turisti ed aumentano ovviamente anche le richieste di interventi di soccorso.