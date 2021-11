Aka 7even, nato a Vico Equense, trionfa agli European Music Awards di Mtv

Luca Marzano in arte Aka 7even trionfa a Budapest agli European Music Awards di Mtv. Il 21enne cantante allievo nella trasmissione “AMICI” di Maria De Filippi, autore dei singoli di successo come “Mi manchi” (Doppio disco di platino, dati FIMI/GfK Italia) “Yellow”, “Mille parole “e “Loca”, che hanno collezionato a oggi oltre 200 milioni di streaming in totale, di cui 43 milioni di views, è stato il più votato durante la manifestazione ungherese degli European Music Awards di Mtv. Nato a Vico Equense nel 2000, vive a Santa Maria La Carità con i suoi quattro fratelli e i genitori. Il padre, ex Dee Jay, gli ha trasmesso l’amore per la musica che coltiva da piccolissimo. Come racconta nella sua biografia di prossima uscita (23 novembre N.d.A.) “7vite” edita dalla Mondadori, il momento peggiore della sua giovane esistenza è stato quando è rimasto in coma per sette giorni a causa di un’encefalite, da questa triste vicenda però è uscito più forte di prima. Il suo nome d’arte “Aka 7even” l’ha scelto proprio per ricordare che a causa e grazie a quei drammatici sette giorni la sua vita è cambiata. Con forza e coraggio Luca Marzano è tornato alla vita e alla musica, Il suo disco d’esordio “AKA 7EVEN” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è già certificato disco di platino, sempre quest’anno a settembre è stato a Venezia per la colonna sonora de La Regina di Cuori, il progetto transmediale di Thomas Turolo con Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e Giuseppe Battiston. Oggi, uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, si gode la vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021, 28esima edizione, ma è già pronto a rimboccarsi le maniche perché sono ancora tanti i progetti musicali da realizzare così come i sogni, questi premi sono uno stimolo per dare ancora di più e noi che amiamo la buona musica gli auguriamo altri successi.

di Luigi De Rosa

