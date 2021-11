Aggressione ai dipendenti Sita, la rabbia dei sindacati. Un nuovo grave episodio di violenza si è consumato nel pomeriggio di oggi 18 Novembre 2021 a carico di due verificatori dipendenti della società Sita Sud mentre erano in servizio sulla linea Napoli-Salerno, segno tangibile di quanto sia diventato ormai pericoloso e difficile espletare il servizio di trasporto pubblico.

I lavoratori, mentre effettuavano le loro attività di prevenzione e verifica titoli di viaggio sulla linea Napoli-Salerno, giunti in via G. Ferraris dopo che il bus era partito dal porto di Napoli alle ore 17:15, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio sono stati dapprima minacciati verbalmente e subito dopo aggrediti fisicamente da alcuni passeggeri.

A loro va TUTTA la Nostra Solidarietà.

Questo è solo l’ultimo caso registrato in ordine temporale che fa seguito ad episodi altrettanto gravi quali: minacce subite dai lavoratori con bottiglie di vetro rotte e con coltelli estratti dalle tasche messi ben in evidenza che di fatto fanno rischiare la vita ai lavoratori; senza dimenticare innumerevoli altri episodi di aggressioni e discussioni di ogni genere.

Tutto questo accade con una frequenza inaccettabile, sia a carico degli autisti che dei verificatori titoli di viaggio; fatti che il più delle volte passano purtroppo nel dimenticatoio.

Naturalmente tutto ciò genera preoccupazione e paura tra il personale viaggiante considerato l’aumento di tali episodi soprattutto nelle ore serali, pertanto si ritiene necessario un urgente incontro per ricercare soluzioni utili a tutelare l’incolumità di tutti i Lavoratori interessati.

La sicurezza è una prioritaria, deve essere garantita e considerata come un’assoluta necessità e non come un costo.