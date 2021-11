Agerola, una nuova auto per la Polizia Municipale: oggi la benedizione

È appena terminata la cerimonia di benedizione della nuova automobile della Polizia Municipale di Agerola. Un mezzo che aiuterà gli agenti a svolgere in maniera ancora più efficace il loro lavoro teso a garantire la sicurezza alla comunità agerolese attraverso un costante e scrupoloso monitoraggio del territorio. La nuova Fiat Panda, piccola e compatta, è l’ideale per intervenire nel modo giusto in casi d’urgenza anche nelle strade più complicate del paese a cavallo tra la costiera amalfitana e sorrentina. Un gesto dall’alto valore simbolico – scrive l’amministrazione di Agerola – che vuole essere allo stesso tempo una testimonianza di gratitudine per tutto quello che, quotidianamente e tra mille difficoltà, riescono a fare per Agerola con la consueta passione, competenza e dedizione.