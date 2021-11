Agerola: tre nuovi positivi e tre guariti al covid 19, contagi restano 5

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 3 guariti e 3 nuovi casi positivi ad Agerola. Questi ultimi sono riconducibili ad una medesima catena di contagio. Tutti i contatti stretti si trovano in quarantena, in attesa di tampone. Non abbassiamo il livello dell’attenzione. Seguiamo le buone pratiche anticovid: mascherina, distanziamento e igiene delle mani. INFO PER LA TERZA DOSE: Chi viene convocato per la terza dose fuori Agerola può recarsi al punto vaccinale a Campora senza alcun adempimento. Parimenti chi vuole fare volontariamente la terza dose (almeno sei mesi dopo la seconda, senza limite di età o di categoria) può rivolgersi direttamente al punto vaccinale senza alcun adempimento preliminare. INFO ORARI CENTRO VACCINALE AGEROLA: Si comunica che il Centro Vaccinale di Agerola sarà aperto nei giorni di sabato e domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30.