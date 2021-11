Agerola, torna questa sera l’appuntamento con il programma “Sentieri Azzurri” in onda su Tv Luna

Dopo il successo della prima puntata torna Sentieri Azzurri l’appuntamento settimanale del martedì sera con la SSC Napoli e le bellezze naturalistiche e paesaggistiche, nonché le bontà gastronomiche di #Agerola, condotto da Angelo Pompameo.

Tanta carne a cuocere dopo la memorabile domenica trascorsa sotto il segno di Diego Armando Maradona. Tante lacrime versate nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua dedicata al Dio del calcio in occasione del primo anniversario della sua scomparsa. Tante emozioni e gol nel corso della gara vinta per 4 reti a 0 contro la Lazio. Un successo che riporta gli azzurri da soli in vetta alla classifica alla luce dell’inatteso ko interno del Milan contro il Sassuolo

Sassuolo che sarà il prossimo avversario del Napoli nel turno infrasettimanale in programma mercoledì 1 dicembre alle ore 20.45. Gli esperti commentatori in studio presenteranno la gara del Mapei Stadium e quella contro l’Atalanta di sabato 4 che si disputerà al Diego Armando Maradona. Due partite che potrebbero dare risposte davvero importanti al gruppo e a Spalletti per quel sogno che in città nessuno osa nominare ad alta voce ma che vive nascosto nelle segrete stanze dei cuori di tutti i tifosi partenopei

E poi Agerola sarà come sempre grande protagonista con le sue bontà gastronomiche degnamente rappresentate dallo Chef Nicola Avitabile che, live, preparerà uno dei gustosissimi piatti tipici della tradizione partenopea. Si parlerà del Sentiero degli Dei e delle altre meraviglie paesaggistiche di questa perla dei Monti Lattari

Non perdete la diretta della trasmissione a partire dalle ore 21.00 su Tv Luna, canale 14 del digitale terrestre Per chi non riuscisse a ricevere il segnale sarà possibile seguire la trasmissione in streaming anche su www.tvluna.it oppure sul canale 808 della piattaforma Sky.

Ospiti in studio:

Tommaso Naclerio – Sindaco di Agerola

Nicola Avitabile – Chef

Amedeo Manzo – Presidente @BCC Napoli

Marcello Altamura – Cronache di Napoli

Maurizio Nicita – La Gazzetta dello Sport

Pino Taormina – Il Mattino

Marco Giordano – Radio Punto Nuovo

Massimiliano Rosati – Il Gambrinus