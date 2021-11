Agerola, si dimette Santina Acampora per far entrare Pasquale Buonocore. La rappresentante di “Nuovamente Agerola” del sindaco Tommaso Naclerio si è dimessa da consigliere comunale, conservando il ruolo di assessore alla viabilità politiche sociali e giovanili . Per mantenere gli equilibri le sarebbe stato richiesto di dimettersi per poi far entrare in consiglio comunale l’ex assessore Buonocore .