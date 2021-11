Agerola saluta l’ultracentenaria, Virginia Russo era la donna più longeva dei Monti Lattari. Lo scorso 4 luglio, Virginia La Mura aveva festeggiato ben 106 anni. Nel corso della sua lunga vita, la donna più longeva dei Monti Lattari aveva avuto 2 figli, 7 nipoti, 13 pronipoti, 11 figli di pronipoti.

L’ultracentenaria, che ha attraversato le due guerre mondiali, ha interrotto i suoi studi alla quinta elementare e fino a prima della pandemia era solita incontrare l’amica Clorinda e sua compagna di classe un secolo fa, purtroppo anche lei scomparsa. Interrotti gli studi ha sposato il partigiano Carlo Pisacane, scomparso all’età 73 anni. La super nonna ha trascorso la sua vita occupandosi della famiglia e lavorando alacremente nei campi. L’elisir di lunga vita è un tratto comune a tutta la famiglia visto che anche le altre due sorelle hanno vissuto a lungo tagliando il traguardo dei 94 e dei 100 anni.

Virginia conduceva una vita tranquilla e regolare, senza nascondere la malinconia dei tempi passati, pur circondata da tanti familiari ed amici. Era autonoma e nonostante qualche piccolo acciacco ha sempre regalato a chi le stava intorno la gioia di una vita vissuta senza rimpianti. Donna molto religiosa (più volte ha riferito di aver visto la Madonna in sogno) non ha mai rinunciato ai piccoli piaceri della vita. Come bere un bicchierino di amaro Cinar ogni giorno intorno alle 16.00 e un buon bicchiere di vino a pranzo e, qualche volta, anche a cena. Non ha mai cambiato casa e viveva insieme al figlio 83enne Angelantonio Pisacane e con la nuora Medaglia Fiorina, di 84 anni.

Oggi, Agerola piange la nonnina di tutti: “Così la gente quando è stanca vuole te e Tu Signore hai una vita sempre in più sempre in più… buon viaggio nonnina di tutti noi”, ha scritto sul suo profilo Facebook Don Giuseppe Milo.