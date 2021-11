Agerola questa sera protagonista del programma “Sentieri Azzurri” in onda su Tv Luna

Torna questa sera l’appuntamento settimanale con “Sentieri Azzurri” il programma culturale e sportivo realizzato in collaborazione con la Pro Loco Agerola, condotto da Angelo Pompameo, in onda su Tv Luna, che abbina il meglio del giornalismo sportivo alle bellezze della perla dei Monti Lattari, che tanto successo ha riscosso lo scorso anno.

Agerola sarà ancora grande protagonista con la sua storia, le sue tradizioni, le bellezze naturalistiche e paesaggistiche e le bontà di un paniere gastronomico che tutto il mondo ci invidia

Tante le novità, stessa passione e amore per il territorio. Quest’anno i piatti della preziosa tradizione gastronomica agerolese verranno preparati direttamente in studio dagli chef del territorio che si alterneranno settimana dopo settimana per offrire un saggio del proprio talento ed uno spaccato della bontà di una cucina che affonda le radici nella storia millenaria di Agerola. A esordire negli studi di Tv Luna sarà lo chef Nicola Giannullo che preparerà “Il cannellone contadino” e racconterà alcuni aneddoti davvero molto curiosi legati a questo piatto

Ospiti della serata, oltre al sindaco di Agerola Tommaso Naclerio e al Presidente dell’EIC – Ente Idrico Campano, nonché vicesindaco Luca Mascolo, Pasquale Casale, Marco di Lello, Pino Taormina, Massimiliano Rosati e Marco Giordano

Non perdete la diretta a partire dalle 21.00 sul canale 14 del digitale terrestre. Per chi non riuscisse a ricevere il segnale sarà possibile seguire la trasmissione in streaming anche su www.tvluna.it oppure sul canale 808 della piattaforma Sky.