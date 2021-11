Agerola “Pienz’ a salute” , oggi giornata di prevenzione

Sarà presente un ambulatorio mobile e sarà possibile effettuare gratuitamente:

– PAP TEST per donne dai 25 ai 29 anni;

– PAP TEST HPV DNA per donne dai 30 ai 64 anni

– PRENOTAZIONE MAMMOGRAFIA per donne dai 45 ai 69 anni;

– DISTRIBUZIONE KIT COLON RETTO per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

– SPORTELLO INFORMATIVO per supporto e consulenza per le neomamme, per attività di consultorio destinate a persone con disforia di genere ed info sul calendario vaccinale in età pediatrica.