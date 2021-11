Agerola, orgoglio per i giovani campioni della Steel Bull dopo i successi ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica

Il Comune di Agerola accoglie i giovani campioni della Steel Bull: «”Un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso”. Con questa celebre frase di Nelson Mandela, abbiamo accolto oggi al Comune i giovani campioni della Steel Bull di Agerola che il 6 e 7 novembre scorso a Verona hanno raggiunto straordinari risultati ai Campionati Italiani Esordienti di Pesistica.

– Anna Gentile, campionessa italiana under 13 e detentrice di tre record italiani

– Emma Criscuolo, campionessa italiana under 15

– Rocco Riccobono, 3º classificato under 13

Agerola è fiera di voi».