Agerola, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi la piantumazione di varie specie arboree

Agerola. Grazie allo straordinario impegno dei Carabinieri Forestali del Nucleo Tutela Biodiversità di Agerola, con la partecipazione degli alunni e dei docenti del plesso scolastico di San Lazzaro, oggi presso il Parco della Colonia Montana, è stata celebrata la Giornata Nazionale degli Alberi, che si festeggia il 21 novembre.

La piantumazione di varie specie di alberi, in aggiunta a quelle già piantate nelle settimane scorse nell’ambito del progetto di educazione ambientale “Un albero per il futuro”, diventa l’occasione privilegiata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla valenza del patrimonio boschivo e per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

È stata un appuntamento bellissimo, dall’alto valore simbolico, condiviso con i piccoli studenti in una giornata nella quale si celebrano i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. È stata l’occasione per ritrovarsi all’aperto, in uno spazio di socializzazione e di condivisione, e ribadire – soprattutto in questo preciso contesto storico di emergenza sanitaria – il valore dei diritti e delle libertà dei più piccoli.