Agerola, domenica 14 novembre giornata di prevenzione senza obbligo di prenotazione

Domenica 14 novembre il Comune di Agerola ospiterà la campagna itinerante “Pienz’ a salute”, organizzata dall’Asl Na3Sud, destinata a tutti i cittadini, allo scopo di ricevere l’offerta gratuita di servizi di screening ad accesso libero.

L’evento si terrà dalla 9 alle 18 presso l’area antistante la sede del Comune di Agerola.

Sarà presente un ambulatorio mobile e sarà possibile effettuare gratuitamente:

– PAP TEST per donne dai 25 ai 29 anni;

– PAP TEST HPV DNA per donne dai 30 ai 64 anni

– PRENOTAZIONE MAMMOGRAFIA per donne dai 45 ai 69 anni;

– DISTRIBUZIONE KIT COLON RETTO per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

– SPORTELLO INFORMATIVO per supporto e consulenza per le neomamme, per attività di consultorio destinate a persone con disforia di genere ed info sul calendario vaccinale in età pediatrica.

NON OCCORRE LA PRENOTAZIONE

INFO 081 9633169