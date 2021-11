AGEROLA APERTURA UFFICIO POSTALE SAN LAZZARO PER TRE GIORNI A SETTIMANA

APERTURA UFFICIO POSTALE SAN LAZZARO PER TRE GIORNI A SETTIMANA

Abbiamo più volte segnalato situazioni di disagio presso gli uffici postali di Agerola, ove l’ingresso contingentato ai sensi delle disposizioni emanate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 provoca file di persone in attesa all’esterno, generando assembramento, in particolar modo in condizioni meteo avverse sempre più frequenti durante la stagione invernale. Situazioni che diventano ancora più critiche per l’utenza di San Lazzaro, a causa dell’apertura al pubblico, ad un solo giorno a settimana e solo di mattina, dell’ufficio postale distaccato in via A. Coppola.

Per tale motivo, abbiamo più volte chiesto, al fine di garantire con continuità l’erogazione dei servizi e tutelare la sicurezza dei nostri cittadini, di potenziare le giornate di apertura dell’ufficio postale distaccato in via A. Coppola.

Oggi Poste Italiane comunica che, nell’ottica del progressivo incremento dell’operatività dei propri uffici, a partire da lunedì 29 novembre i giorni di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di San Lazzaro saranno:

#lunedì, #mercoledì e #venerdì dalle 8.20 alle 13.45