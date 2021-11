A Sorrento l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Tasso! Oggi, lunedì 19 novembre 2021, a Sorrento è stata una giornata suggestiva: alle ore 17.00, infatti, si è tenuta l’accensione dell’Albero di Natale in Piazza Tasso!

Si è trattato, come al solito, di un evento molto atteso, soprattutto dai più piccoli, che quest’anno è realizzato in collaborazione con Universal Pictures per il lancio del film d’animazione “Sing 2” di Garth Jennings.

Nonostante tutte le incertezze e le difficoltà dovute alla pandemia ancora in corso, il Comune di Sorrento è riuscito ad ospitare un importante evento come quello delle Giornate Professionali di Cinema, che intende rappresentare un momento chiave in una fase di riequilibrio dell’industria cinematografica italiana, riunendo esercenti, distributori, produttori, autori, giornalisti e istituzioni di filiera, non soltanto per conoscere l’offerta cinematografica del 2022 ma anche per tirare le somme di un anno decisamente anomalo.

Insomma, un grande messaggio di speranza quello che arriva dalla città capofila della Penisola Sorrentina, in vista del Natale, oramai sempre più vicino e del nuovo anno.