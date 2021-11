A Sant’Antonio Abate c’è l’unico nuovo BIB GOURMAND della Guida Michelin in Campania , I Gerani

A Sant’Antonio Abate c’è l’unico nuovo BIB GOURMAND della Guida Michelin in Campania. Il riconoscimento al “Gerani Ristorante” dello chef Giovanni Sorrentino. Bib Gourmand, nome che si rifà al bonario Omino Michelin, Bibendum, nonché mascotte ufficiale del Gruppo, è un apprezzato riconoscimento per locali informali in grado di proporre una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35 euro. Fa tappa al ristorante premiato il sindaco, Ilaria Abagnale: “Abbiamo voluto portare di persona le nostre congratulazioni agli abatesi Giovanni e Regina che con studio e dedizione hanno conquistato non solo un riconoscimento da uno dei maggiori riferimenti mondiali per la valutazione della qualità dei ristoranti a livello internazionale, ma anche un inserimento nelle guide “Gambero Rosso” dei migliori ristoranti d’Italia e dei 50 migliori ristoranti italiani da non perdere nel prossimo 2022 annunciata dal gastronomo Luciano Pignataro. Un successo meritato ad un ristorante che mira ad esaltare il meglio del nostro territorio, della nostra tradizione e della nostra cultura, attraverso ricette della tradizione interpretate con rispetto e creatività. Auguroni ai nostri due concittadini. Ad Maiora”.