A Positano l’arte non chiude, aperta la galleria Miniaci. Antonio Miniaci ha chiamato ieri sera per far sapere a Positanonews che rimarrà aperto anche d’ inverno “Io ci credo nella destagionalizzazione, Positano è una città internazionale che può vivere slegata dalla stagionalità, dobbiamo provarci a tenerla aperta ” . Antonio Miniaci è un vulcanico gallerista originario del Cilento, di Albanella vicino Paestum , da dove forse arrivò la popolazione in fuga dagli attacchi saraceni in Costiera amalfitana, probabilmente nella frazione di Montepertuso, insediandosi nella Positano post romana , qui già c’era una Villa Romana, poi sepolta dalle ceneri del Vesuvio arrivate fin qui , e che ora è visitabile tutto l’anno. Antonio Miniaci è presente come gallerista dal 1985 a Positano e dal 1999 a via Brera 3 a Milano. Anche la sua Miart Gallery è il coronamento di un sogno che dura da parecchi anni. L’appassionato mercante d’arte, infatti, aveva aperto una propria galleria nel resort Cuisin Art ad Anguilla nei Caraibi, un luogo voluto da Leandro Rizzuto. Un luogo adatto alla nascita dei progetti con grande fermento culturale, come la corrente di arte culinaria che sviluppa con chef stellati, che è nata proprio lì. Oggi quelle di Miniaci sono gallerie su cui punta per la ripresa delle attività culturali in un clima, si spera, post-pandemico.

Antonio Miniaci scegliendo di studiare alla scuola alberghiera del suo capoluogo, Salerno, ebbe la possibilità di apprezzare i luoghi più suggestivi d’Italia fino a decidere di tentare la fortuna a Bruxelles. Casualmente lì si conobbe Salvador Dalì e l’arte divenne la sua passione.

Miniaci creò la sua prima galleria a Positano, poco dopo aprì a Capri e San Gimignano. E poi, alla fine degli anni Ottanta, Antonio Miniaci portò la sua visione con una indovinata avventura all’estero: Anguilla, New York, la città che con Miami lo ha accolto presso l’establishment americano.

Ecco alcuni degli artisti

Andy Warhol

Antonio Tamburro

Arman

Arnaldo Pomodoro

Dario Fo

Davide Disca

Domenico Marranchino

Enzo Cucchi

Fabio Giampietro

Fabrizio Pozzoli

Giacomo Manzù

Gianluca Miniaci

Giuliano Grittini

Kayone

Kyoji Nagatani

Lucio Del Pezzo

Omar Galliani

Marco Tamburro

Mimmo Paladino

Mario Schifano

Mimmo Rotella

Nando Stevoli

Piero Dorazio

Pietro Lista

Rabarama

Sandro Chia

Umberto Boccioni

VALERIO ADAMI