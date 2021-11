A Parma la Tenzone del Panettone, presidente di giuria lo chef Cristoforo Trapani di Piano di Sorrento

A Parma, il 13 e 14 novembre, si svolgerà la 10° edizione della Tenzone del Panettone. Una golosa sfida tra i lievitati artigianali, un viaggio tra le migliori eccellenze gastronomiche Made in Italy. Considerata da molta stampa nazionale e dai maestri pasticceri “La più importante manifestazione sul Panettone Artigianale”.

La Mission è dare valore e risalto a tutti i pasticceri artigianali, fornai e maestri dei lievitati, che con passione ed impegno portano la creatività, la professionalità della pasticceria italiana sulle tavole di tutto il mondo. Il valore di questa edizione sono i tantissimi maestri pasticceri selezionati, provenienti da tutta Italia che proporranno i panettoni in gara, divisi in tre categorie: tradizionale, innovativo, al caffè.

Quest’anno il Presidente di giuria sarà lo chef Cristoforo Trapani di Piano di Sorrento, uno degli chef più giovani e già stellati d’Italia con un parterre di esperienze enciclopedico. Una cucina di sapori autentici “schietta e pulita”, con ingredienti poco rielaborati in modo che si preservino tutte le naturali caratteristiche. E’ la cucina del giovanissimo chef Cristoforo Trapani, che guarda al futuro portandosi dietro tutto il buono della Campania. Classe 1988, muove i primi passi proprio nel suo luogo d’origine prima di approdare nelle cucine di Heinz Beck, Antonio Cannavacciuolo, Moreno Cedroni e Davide Scabin, senza dimenticare Mauro Colagreco. Oggi è Executive Chef dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi e del Ristorante La Magnolia (1 Stella Michelin) dove propone un brillante incontro tra cucina campana e toscana: influenza del mare, eccellenze dell’entroterra e incursioni partenopee. Tutto orientato a soddisfare e sorprendere ogni volta in maniera diversa i commensali, perché come dice lui: “La cucina è un gesto di altruismo”.