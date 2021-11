A Minori 2 cittadini guariscono dal Covid-19. Resta un solo positivo su tutto il territorio comunale

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che in data odierna si registra l’avvenuta guarigione di 2 cittadini dal Covid-19. Resta, quindi, un solo positivo sull’intero territorio comunale.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia continuando a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare assembramenti.

Il primo cittadino aggiunge: «Faccio ancora un appello per i non vaccinati ad intraprendere il protocollo di immunizzazione. Ricordo inoltre, che tutti coloro che hanno effettuato la seconda dose da 6 mesi possono accedere alla terza, senza appuntamento presso il centro vaccinale di Castiglione. Affrontare la cosiddetta quarta ondata, ormai palesata in tanti paesi europei, passa attraverso la vaccinazione».