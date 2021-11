A Massa Lubrense un nuovo caso di positività al Covid-19

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati degli ultimi giorni ricevuti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na 3 SUD dai quali si evince che un cittadino è risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Sono stati eseguiti ulteriori 118 tamponi di controllo risultati negativi tra cui anche i primi 28 tamponi eseguiti per tracciamento delle classi della scuola dell’infanzia dove sono risultate delle positività. Ad oggi sul territorio comunale ci sono 16 cittadini positivi al Covid-19.