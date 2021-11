A Cetara arriva DuWo, la cassetta blu come il mare: il polistirolo ha i giorni contati

Mercoledì 3 dicembre a Cetara, è in programma un evento importante per la salute dell’ambiente, soprattutto di quello costiero: la presentazione del brevetto dell’azienda salernitana “Campania Plastica Packaging”, operante nell’Agro Nocerino-Sarnese dal 1987.

Questa speciale cassetta dal colore blu, è realizzata in polipropilene, un polimero elastico riutilizzabile più volte e completamente riciclabile.

Con il suo progetto, Dante Mele ha mirato a coniugare la sostenibilità con il riuso dei materiali: è così che ha ideato la “cassetta DuWo”, che combatte l’inquinamento da polistirolo, utilizzato dai pescatori per trasportare i prodotti ittici nei famigerati contenitori bianchi.

La sua vita media infatti, è stimata in circa tre anni, successivamente può essere trattata come un vero e proprio vuoto a rendere.

Potrà essere riacquistata dall’azienda, per essere riciclata come nuovo contenitore ad uso ortofrutticolo, e dopo più cicli, trasformata anche in qualche altro oggetto di plastica riciclabile.