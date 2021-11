Salernitana-Juventus,stasera allo stadio Arechi nel ricordo di Fortunato

Tante assenze, da una parte e dall’altra, per Allegri e Colantuno. Il tecnico granata oltre ai lungodegenti Ruggeri e Coulibaly, dovrà fare ancora a meno di Ribery, Kastanos e Strandberg, con i primi due che potrebbero comunque sedere in panchina e rischiare qualche scampolo. Assente anche Gondo, dopo la contrattura muscolare riscontrata a Cagliari. Allegri non se la passa sicuramente meglio: dopo la gara con l’Atalanta infatti, Chiesa e Mckennie hanno dato forfait, aggiungendosi a Danilo uscito malconcio dalla gara con la Lazio.

I due tecnici dovrebbero adottare un modulo speculare: 4-4-2 con esterni larghi pronti ad innescare le due punte. Da un lato il trainer romano si affiderà a Zortea e Obi, che agiranno rispettivamente sul centrodestra e sul centrosinistra, a copertura di Veseli e Zortea. Allegri punterà invece su Bernadeschi, che sostituierà Federico Chiesa e Kulusevski, che garantiranno le sovrapposizioni con Cuadrado e probabilmente Pellegrini, il quale farà rifiatare Alex Sandro. In avanti due tandem collaudati per entrambi: Kean-Dybala, con l’italiano preferito a Morata, contro Djuric-Bonazzoli, con il bosniaco in vantaggio su Simy, Non sono escluse sorprese però, specie in casa granata: l’ex tecnico di Atalanta e Palermo infatti potrebbe affidarsi anche alle statistiche e preferire il nigeriano, che ha una buona tradizione contro i bianconeri, dal primo minuto al posto di Djuric. La rifinitura di questa mattina dirà molto di più sui ventidue che scenderanno in campo alle ore 20.45 allo stadio Arechi di Salerno.

AL 3^ MINUTO IL RICORDO DI FORTUNATO

Al 3′ minuto lo stadio ricorderà il compianto terzino sconfitto dalla leucemia. Prometteva tanto, Andrea Fortunato. Era un giocatore di spessore, per molti sarebbe stato il “nuovo Antonio Cabrini”, era soprattutto una brava persona. Capelli lunghi, falcata sicura, simpatia innata: lo raccontano così a Salerno. La sua Salerno, quella che se l’era cresciuto giorno dopo giorno, poi il calcio lo dirottò a Como, Pisa, Genoa, Torino sponda Juventus, senza contare l’esordio in Nazionale nel 1993