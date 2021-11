Napoli. Fashion Week Napoli art 2021. 

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Fashion Week Napoli art 2021.

La conferenza stampa di Fashion Week Napoli art 2021, avrà luogo giovedì 18 Novembre 2021, ore 10.30, da SORBILLO, in via Partenope, per il rilancio del settore MODA & MONUMENTI.

Con Fashion Week Napoli, “La Moda Sposa L’Arte”.

L’incontro di giovedì sarà un’occasione per conoscere le tappe della Fashion Week 2021 – che quest’inverno avrà luogo a Napoli e a Ercolano – i protagonisti in passerella, i partner e media-partner dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Napoli e di Ercolano.