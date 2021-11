17 novembre Giornata del gatto nero: rispettiamoli ed amiamoli di più

L’associazione animalista Aida&A ha indetto per questo motivo, la “Giornata del gatto nero”, che si celebra il 17 novembre, proprio per sfatare i falsi miti che lo associano alla sfortuna, una brutta credenza che risale al Medioevo.

A quel tempo infatti, veniva associato spesso alle streghe, ma in realtà il timore di incontrare un gatto nero, derivava semplicemente dalla paura che potesse tagliare la strada ai cavalli, che per questo tendevano ad imbizzarrirsi ed a disarcionare il cavaliere.

Da tali credenze insensate, tutt’ora in Italia, Spagna e Stati Uniti, sono in molti a considerarli ancora portatori di sventure, ma al contrario in altri paesi più pragmatici, come in Inghilterra, Scozia e Giappone, sono da sempre molto amati, tanto da ritenere che incontrarli sia un buon auspicio.