11 novembre dedicato a San Martino

11 novembre in passato, tradizionalmente, era il giorno della scadenza dei contratti agricoli.

Essendo il giorno della commemorazione di San Martino di Tours, fare san Martino stava a significare “traslocare”

San Martino, vescovo cristiano di origini ungheresi. In Italia ci sono oltre 900 chiese a lui dedicate, che è stato uno dei fondatori del monachesimo in Occidente- 316 a Sabonia – 397 a Candes.

A lui è attribuito l’episodio del taglio del suo mantello per donarne la metà ad un mendicante infreddolito.

Patrono di Aterrana- Laureana Cilento- Giffoni sei casali- San Martino Cilento- San Martino Sannita- San Martino Valle Caudina – Serre- Solopaca- Sorbo Serpico.