WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutta Italia. WhatsApp non funziona. Idem anche Instagram e Facebook. Poco dopo le 17.30, tutti i social network di Mark Zuckerberg sono crollati improvvisamente, subendo una pesante battuta d’arresto. «Sorry, something went wrong», è la scritta apparsa su Facebook. Stessa sorte per Instagram con il feed che non si aggiorna e WhatsApp che al momento risulta bloccato.

A giudicare dal sito downdetector.it i problemi sembrano diffusi in maniera omogenea su tutta Italia. Non è chiaro se i malfunzionamenti siano estesi anche al resto d’Europa.