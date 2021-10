Weekend di soddisfazioni per i rossoneri della penisola

Tre vittorie, un pareggio ed una sconfitta: è stato un bel weekend per i colori rossoneri. “Complimenti ai ragazzi del Futsal, ai giovani della Juniores ed a quelli dell’Under 17. Siamo certi che i rossoneri dell’Under 15 si rifaranno presto!”, si legge in una nota sui social del Sorrento. Intanto mister Giulio Russo, tecnico della Juniores, ha commentato il match con la Mariglianese: “Vittoria bella ma sudata, faccio i complimenti a tutti i ragazzi. Abbiamo rischiato poco e costruito diverse occasioni, poi ci siamo trovati sotto di un gol ed abbiamo avuto la capacità di ribaltare il risultato in pochi minuti. Bravi i miei e bravo Marciano a trasformare i due rigori”. La gioia del figlio d’arte in poche parole: “Sono felice per questa doppietta, adesso però dobbiamo già pensare al prossimo match con il Giugliano”.