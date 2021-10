Vittoria importante del San Vito Positano ai danni della Viribus Unitis, le parole del presidente De Lucia

Un’altra vittoria importante per il San Vito Positano impegnato quest’oggi con la Viribus Unitis, sul campo neutro di Brusciano. Tre punti fondamentali per la salvezza degli uomini di mister Gargiulo che, al 3′, partono subito bene con la rete di Emanuele Fiore. La Viribus attacca per tutto il primo tempo alla ricerca del pareggio ma il San Vito riesce a ribattere colpo su colpo. Nella ripresa è sempre la Viribus che ci prova ma i costieri tengono botta finché al 30′ non trovano la seconda rete con Gabriele Pommella che chiude la partita. “Complimenti a mister Gargiulo di cui si vede la mano tecnica. Il cammino è ancora lungo ma ora godiamoci il momento perché poi da domani inizieremo a pensare alla prossima partita in casa contro il Victoria Marra”, ha commentato il presidente Maurizio De Lucia.