VILLA FIORENTINO. UROLOGI A CONFRONTO

«Aumento di casi di cancro della prostata: è veramente rischioso vivere in penisola sorrentina?»: un convegno a Sorrento seguito dagli inviati di Positanonews. Venerdi 1 ottobre , alle ore 17.00 in Villa Fiorentino. Dopo il saluto del sindaco Massimo Coppola, interverranno gli specialisti in urologia Francesco Uricchio, primario del Monaldi; Aniello Russo, primario del Fatebenefratelli di Benevento e Mario Coppola dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A moderare il dibattito, durante il quale si parlerà anche di prevenzione, saranno il chirurgo degli ospedali riuniti della penisola sorrentina Michele Maresca ed il giornalista Antonino Pane. Nei video allegati i vari interventi dei relatori e interviste con Michele Maresca e il prof Uricchio.