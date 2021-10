Vietri sul Mare, iniziate le operazioni per la riapertura al doppio senso di circolazione della SS 163

Vietri sul Mare. Il sindaco Giovanni De Simone, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, rende noto: «Oggi iniziate le operazioni per la riapertura al doppio senso di circolazione per la statale 163. Resta comunque l’impegno di dover monitorare in modo costante il costone roccioso vista la fragilità dello stesso».

Il costone è stato interessato da lavori di messa in sicurezza che avevano reso necessario l’istituzione del senso unico alternato a causa del restringimento della sede stradale per la presenza del cantiere.