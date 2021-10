Vico Equense vicino ai cittadini con il Piano Sociale di Zona. Ecco il bando

Vico Equense. Il sindaco Peppe Aiello comunica: «Sostegno alle famiglie, contrasto alla povertà, assistenza domiciliare e territoriale per l’infanzia e l’adolescenza, centro per la famiglia, assistenza domiciliare per le persone anziane, telesoccorso, attività socialmente utili per anziani. Sono solo alcuni dei servizi alla persona che è possibile richiedere attraverso le modalità previste dal bando del Piano Sociale di Zona.

Al seguente link è disponibile il bando

http://www.aspspenisolasorrentina.it/…/2016/08/vico.pdf

Le domande di accesso devono essere presentate entro, e non oltre, le ore 12 del giorno 12 novembre 2021.

I cittadini interessati e in possesso dei requisiti previsti possono inoltrare la domanda utilizzando la modulistica prevista che è disponibile al seguente link

http://www.aspspenisolasorrentina.it/…/modulistica_psz.pdf