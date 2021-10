Vico Equense verso il ballottaggio: Aiello e Cinque, sfida nelle piazze.

Sarà una sfida all’ultimo voto tra Peppe Aiello e Maurizio Cinque. A correre insieme a Cinque sono anche i sostenitori di Giuseppe Ferraro e di Giovanni Ponti: i tre candidati sindaco hanno ratificato ufficialmente l’apparentamento. Tutti contro Peppe Aiello. Ultimi giorni di comizi e incontri. Una campagna elettorale in cui non sono mancati volti noti del panorama politico nazionale. Mercoledì a sostenere Maurizio Cinque è arrivato Gaetano Manfredi, nuovo sindaco di Napoli. Oggi il candidato chiuderà con due comizi: alle 18,30 in piazza Siani e alle 20,30 a Moiano. Per la giornata di chiusura della campagna di Peppe Aiello ci sarà invece il ministro per il Sud e della coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna che esprimerà il suo appoggio per il candidato di centro destra.