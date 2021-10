Vico Equense, ultimi comizi, forfait della Carfagna per Peppe Aiello poi sfida fra Moiano e Piazza Siani con Maurizio Cinque . Ultimo giorno di campagna elettorale , poi a mezzanotte il silenzio, Positanonews seguirà in diretta il voto e lo spoglio anche con uno speciale widget in tempo reale . Sono tante le incognite, Maurizio Cinque ha preso più voti delle liste e con l’appoggio degli altri due candidati , Ferraro e Ponti, potrebbe riuscire dove ha fallito cinque anni fa facendo vincere Andrea Buonocore, che era stato preferito last minute da Gennaro Cinque che ora ha optato per Peppe , Giuseppe Aiello . Peppe Aiello aveva liste più forti e si ritrova già in maggioranza in Consiglio comunale . L’esito è davvero incerto a questo punto potrebbe succedere di tutto . Peppe Aiello e Maurizio Cinque, che proveranno fino all’ultimo a convincere chi si è astenuto al primo turno o chi è ancora indeciso. Entrambi i candidati faranno dei comizi in piazza. Maurizio Cinque chiuderà alle 18.30 in piazzale Giancarlo Siani e alle 20.30 a Moiano (Bar Massa). Mercoledì scorso a sostenere il candidato è arrivato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, prima ancora l’ex Presidente del Consiglio Conte. Peppe Aiello, invece, aveva convocato i suoi supporter alle 14.00, all’Hotel Mary, dove in appoggio alla sua candidatura doveva arrivare il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna. Appuntamento annullato perchè la Carfagna ha dato forfait per il Consiglio dei Ministri che è durato più a lungo del previsto, sicuramente anche per le problematiche sorte per la contemporanea introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass nel mondo del lavoro, un mezzo molto restrittivo per il coronavirus Covid-19 senza precedenti in Europa . Peppe Aiello sarà in piazza alle 18.30 a Moiano in piazza Scanna, alle 19.15 nella piazzetta di Massaquano e per finire alle ore 20.00 in piazzale Giancarlo Siani. In bocca al lupo ad entrambi