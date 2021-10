Vico Equense – Sorrento, ritardi della Circumvesuviana, disagi per studenti e lavoratori e l’EAV non informa ma aspetta i soldi- Si snocciolano i milioni di euro, 80 per la linea che da Castellammare di Stabia arriva in Penisola Sorrentina , ma intanto passano gli anni e i treni della Circumvesuviana continuano a creare disagi. Da Napoli questa mattina circa mezz’ora di ritardo, senza nessuna comunicazione fino a stesera. Oramai il ritardo è la regola..

Per quanto riguarda i finanziamente con la Regione Campania si ipotizza un incontro tra i sindaci, il delegato regionale dei trasporti, l’amministratore delegato Eav e le associazioni della filiera turistica, per ricevere le informazioni riguardo la ripartizione dei fondi stanziati.

Interessa, in particolar modo, venire a conoscenza di come verranno utilizzati i fondi destinati al tratto Stabia – Sorrento, i quali costituiscono una vera luce di speranza per le linee ferroviarie esistenti. L’organizzazione di questo rinnovamento costituisce sicuramente un appoggio al turismo, alla migliore circolazione e sicurezza degli utenti e dei cittadini che usufruiscono di tali linee.