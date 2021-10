Vico Equense. Riduzione della Tari per le utenze non domestiche: pubblicato il bando

Pubblicato il bando pubblico per la richiesta della riduzione della tassa dei rifiuti per le utenze non domestiche. Nello specifico, l’amministrazione comunale, nell’ambito delle misure economiche varate a sostegno dei redditi che hanno sofferto le restrizioni adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica, ha ricevuto risorse pari a 203 mila euro da destinare per la riduzione della Tari dovuta per l’anno d’imposta 2021 per le utenze non domestiche. Precisando che le agevolazioni saranno applicate alla sola quota variabile nella misura massima del 70% della tariffa parte variabile e nel limite dei fondi stanziati. Le istanze saranno evase in ordine di arrivo e le domande possono essere presentate a mano alla Casa Comunale in Piazzale Giancarlo, oppure tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunevicoequense.it utilizzando il modulo-dichiarazione predisposto dal Servizio Tributi, scaricabile dal sito internet www.comunevicoequense.it, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.