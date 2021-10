Vico Equense: rebus giunta, si pensa a un nome per ogni lista, Buonocore Presidente

Vico Equense: rebus giunta, si pensa a un nome per ogni lista. Si sta cercando di far quadrare il cerchio per la nomina della giunta del neo sindaco di Vico Equense, in Penisola Sorrentina, Peppe Aiello. Stando a quanto emerso in seguito ai risultati del ballottaggio, dovrebbe trovare un posto nell’esecutivo un nome per ogni lista della coalizione.

Andrea Buonocore, ex sindaco, farà il Presidente del Consiglio, poi c’è il problema delle quote rosa chi affiancare a Daniela Gianna, Rossella e Staiano?

Intanto, continuano gli incontri del nuovo sindaco con i cittadini. “In campagna elettorale avevamo preso l’impegno di incontrare periodicamente i cittadini, raggiungendoli nelle varie frazioni. L’intento è fare un punto sulle condizioni generali dei luoghi e delle necessità con le persone che quei luoghi li vivono quotidianamente – ha detto Aiello -. Abbiamo iniziato ieri, partendo da Montechiaro, interessata da interventi di riqualificazione ambientale. Ci siamo incontrati con la comunità del posto e abbiamo condiviso gli step futuri cercando di ridurre al minimo i disagi. La prossima tappa sarà Arola dove è necessario discutere dei lavori relativi al Progetto Terna che dovranno essere effettuati a breve”.